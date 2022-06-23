«Поднимем этот вопрос»: в ГД предложили увековечить память о Шатунове

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости

Юрий Шатунов

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru предложил увековечить память о бывшем солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове, поскольку на его песнях выросло целое поколение. По словам депутата, музыкант был яркой личностью. Соловьев выразил соболезнования родным и близким музыканта и отметил, что вопрос об увековечивании его памяти может быть поднят на ближайшем заседании комитета по культуре.

Это была яркая личность, все мы знаем эти замечательные песни. Конечно, он был очень талантливый и яркий певец. Сложно сказать, что могло повлиять на его здоровье. Всем своим творчеством Шатунов нес добро, гуманизм, ни одной злой песни у него не было. Я выражаю глубокие соболезнования по этому поводу. Региональные власти, особенно там, где он родился, должны найти такую возможность и увековечить его память. На федеральном уровне тоже можно подумать об этом. Может быть, на следующем пленарном заседании комитета по культуре мы этот вопрос поднимем, — заявил Соловьев.

О том, что бывший фронтмен группы «Ласковый май» скончался в 48 лет, стало известно сегодня, 23 июня. Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артист скончался в карете скорой помощи. По другим данным, Шатунов умер в Домодедовской больнице в Подмосковье от инфаркта миокарда.

Многие звезды шоу-бизнеса отреагировали на новость о смерти Шатунова. Певица Ирина Салтыкова сказала, что она в полном шоке от этих новостей. Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин выразил сожаление, что такие исполнители уходят из жизни так рано.