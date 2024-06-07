«Планов нет»: Песков о создании нового федерального округа Песков: решений о новом федеральном округе Донбасса и Новороссии пока нет

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не принимало решения создать новый федеральный округ, включавший бы области Донбасса и Новороссии, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, таких планов пока нет.

Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось. Пока таких планов нет, — сказал Песков.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ближайшее время в России будет создан новый федеральный округ, к который войдут четыре новых региона и Крым. Тогда глава региона уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.

В своею очередь политолог Сергей Марков заявил что давно пора было это сделать. По мнению эксперта, в округ также обязательно должна быть включена Харьковская область. Кроме того, позже необходимо будет добавить Николаевскую и Одесскую области, считает Марков.

5 июня Песков заявил, что Москва выступает за основанное на равноправии и взаимной выгоде деловое сотрудничество, такой сигнал Москва хочет послать мировому сообществу Петербургским международным экономическим форумом. Россия развивается темпами выше среднемировых, отметил он. Песков подчеркнул, что ПМЭФ традиционно вызывает большой интерес как у отечественного, так и у зарубежного бизнеса.