В Кремле раскрыли, какой сигнал Россия посылает миру с ПМЭФ Песков о сигнале миру с ПМЭФ: Москва выступает за равноправное сотрудничество

Фото: Юлия Егорова/Росконгресс

Москва выступает за основанное на равноправии и взаимной выгоде деловое сотрудничество, такой сигнал Москва хочет послать мировому сообществу Петербургским международным экономическим форумом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия развивается темпами выше среднемировых, отметил он. Песков подчеркнул, что ПМЭФ традиционно вызывает большой интерес как у отечественного, так и у зарубежного бизнеса, передает ТАСС.

Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает заинтересованным странам его предпринимать, — сказал представитель Кремля.

5 июня на ПМЭФ «СКБ Контур» и лизинговая компания «Интерлизинг» подписали первое за историю форума соглашение о сотрудничестве без использования бумаги. Каждая из сторон воспользовалась собственной квалифицированной электронной подписью. Эта процедура заняла менее двух минут.

Также на площадке ПМЭФ в Музее Гаража особого назначения был представлен прототип первого в истории люксового автомобиля на водородном топливе Aurus Hydrogen. Внутри машины находятся три электромотора с общей мощностью 750 кВт.