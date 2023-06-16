Песков: Москва готова к диалогу с США по ядерному оружию

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Дмитрий Песков

Фраза «хрен им» от президента РФ Владимира Путина на тему переговоров с Вашингтоном по сокращению ядерных вооружений в их пользу, не означает, что Москва отказывается от такого диалога с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 16 июня Путин заявил, что Запад пытается склонить Москву к переговорам по сокращению ядерного оружия, но этого не произойдет. Президент тогда добавил, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности.

Россия готова вести переговоры, — сказал Песков.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе ПМЭФ заявила, что гипотетическое использование Россией ядерного оружия четко ограничено чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных сценариев. Она подчеркнула, что Россия придерживается принципа о недопустимости ядерной войны.

Замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что Вашингтон будет пытаться договариваться с Москвой по вопросу контроля за ядерным оружием, чтобы избежать глобальной войны. По его мнению, Белый дом может начать имитировать некие инициативы, направленные на улучшение международной обстановки, чтобы президент США Джо Байден в преддверии выборов мог предстать в образе миротворца и снизить напряженность в мире.