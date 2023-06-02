В ГД раскрыли мотивы США обсуждать с Россией контроль за ядерным оружием Депутат ГД Новиков: США попытаются договориться с Россией, чтобы избежать ядерной войны

Фото: MOD Russia/Global Look Press

США будут пытаться договариваться с Россией по вопросу контроля за ядерным оружием, чтобы избежать глобальной войны, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, администрация американского президента Джо Байдена может начать имитировать некие инициативы, направленные на улучшение международной обстановки. Либо, полагает депутат, в преддверии выборов президента Вашингтон попытается предстать в образе миротворца и снизить напряженность в мире.

Здравомыслящие политики должны понимать, что в ядерной войне победителей не будет. Если говорить объективно, то решения по поводу коллективной безопасности и контролю за ядерными вооружениями соответствуют национальным интересам США. Остается открытым вопрос, готов ли Вашингтон идти этой дорогой, — отметил Новиков.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки вышли практически из всех соглашений с РФ. Целостная система безопасности потеряла смысл, что подтверждает правоту политических решений со стороны Москвы, добавил Новиков.

Госдеп США ранее сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Решение Белого дома вступило в силу с 1 июня, говорится в документе, распространенном дипведомством. Кроме того, Вашингтон перестал предоставлять России телеметрическую информацию, которая затрагивала пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что решение США прекратить передавать России данные о стратегическом вооружении, его статусе и местонахождении ничего не изменит в рамках ДСНВ. Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон ранее всячески игнорировал передачу данных Москве, нарушая существующие соглашения.