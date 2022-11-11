Песков объяснил, почему Путин не посетит саммиты G20 и АТЭС Песков: решение Путина не посещать саммит G20 связано с его графиком

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не примет участия в саммите G20 в Индонезии даже в видеоформате. Также глава государства не станет обращаться к участникам саммита АТЭС в Таиланде. По словам Пескова, президент отказался от участия в мероприятиях из-за графика и необходимости находиться в России, передает ТАСС.

Это было решение именно главы государства. Связано с его графиком. Связано с необходимостью его нахождения в Российской Федерации, — сказал Песков.

Пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин накануне заявил, что делегацию России на саммите G20, который пройдет с 15 по 16 ноября на Бали, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он допустил, что в саммите может принять участие и Владимир Путин, например в формате видеосвязи. Песков следом подтвердил, что делегацию возглавит Лавров. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» Путин.

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с главой МИД РФ на полях саммита в Индонезии, об этом сообщил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать свою повестку, вне зависимости от присутствия или отсутствия президента России.