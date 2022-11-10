Байден не планирует встречаться с Лавровым в рамках G20 Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым в рамках G20

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости. Он отметил, что Байден отправляется в Индонезию продвигать свою повестку, вне зависимости от присутствия или отсутствия президента России Владимира Путина.

У президента нет планов встречаться с российским министром иностранных дел, — сообщили в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что делегацию страны на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он не уточнил, примет ли участие во встрече «Большой двадцатки» Путин.

По мнению пресс-секретаря министра Индонезии по координации морских и инвестиционных вопросов Джоди Махарди, российский лидер может поучаствовать в одной из встреч в видеоформате.

Байден в свою очередь сообщил, что его проинформировали об отказе Путина очно принять участие в саммите G20. По словам американского лидера, он готов обсудить военный конфликт на Украине с главами других государств.