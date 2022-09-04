Стало известно, когда Путин встретится с освещающими СВО военкорами Песков: Путин до конца года может встретиться с освещающими СВО военкорами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин до конца года может еще раз встретиться с военными корреспондентами, освещающими СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС. Он отметил, что о такой встрече президент договаривался еще в рамках Петербургского международного экономического форума в июне.

Сейчас не планируется таких контактов. Но я думаю, что до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они еще раз встретятся, — сказал Песков.

18 июня запланированная встреча президента и военкоров прошла в укороченном формате. По словам Пескова, причиной этого стали изменения в графике российского лидера, вызванные DDoS-атаками.

Он добавил, что у Путина в тот вечер была еще намечена встреча с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком. Говоря о прошедшей встрече с представителями СМИ, Песков уточнил, что Путин ответил на ряд вопросов, пообщался с корреспондентами, приехавшими с передовой.