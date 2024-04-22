Песков рассказал, как идут переговоры Баку и Еревана по делимитации границы Песков: Баку и Ереван пока согласовали не все статьи по делимитации границы

Армения и Азербайджан продолжают переговоры по делимитации границы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, еще остаются несогласованные статьи.

Сейчас абсолютно речь идет о новой жизни, конечно, есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы, — заявил Песков.

Он отметил, что стороны работают над мирным договором. Представитель Кремля добавил, что часть положений соглашения уже согласованы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что Россия является основополагающей страной для безопасности на Кавказе и в более широкой географии. По его словам, от взаимодействия Москвы и Баку «зависит очень многое».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские военные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация границ Армении и Азербайджана. По его словам, Ереван и Баку после достижения мира смогут самостоятельно охранять границу. Премьер республики подчеркнул, что достижение договоренности с Баку по соответствующему вопросу является существенным достижением.