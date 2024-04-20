Пашинян оценил достигнутую договоренность о демаркации госграницы Пашинян: Армения и Азербайджан решили вопрос о демаркации госграницы

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал существенным достижением достигнутую с Азербайджаном договоренность о демаркации госграницы на участке четырех сел на северо-востоке Армении, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». По его словам, Баку и Ереван своими подписями подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга и подтвердили, что создаются не новые границы, а воспроизводятся де-юре границы на момент распада Советского Союза.

Не хотел бы недооценивать и переоценивать значение этого события, но впервые Армения и Азербайджан за столом переговоров решили вопрос. Конечно, это достижение и для Азербайджана, но это существенное достижение и для Армении, — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова начать процесс делимитации части границы с Азербайджаном. Он подчеркнул, что речь идет о четырех селах Тавушской области, которые перешли под контроль Еревана после военных действий в 1990-х годах. Делимитация, по словам премьера, может предотвратить вооруженное столкновение с Азербайджаном на границе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Армении еще не завершило обозначение границ. По его словам, в таких условиях рано говорить о необходимости указать зону ответственности ОДКБ на территории этой страны.