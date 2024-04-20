Пашинян рассказал, когда пограничники РФ покинут приграничную зону Пашинян: пограничники РФ покинут Тавушскую область после делимитации границ

Российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как в этих местах будет проведена делимитация границ Армении и Азербайджана, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, Ереван и Баку после достижения мира смогут самостоятельно охранять границу.

То, что происходит сейчас, — это существенное изменение ситуации. Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница — это знак мира, — пояснил Пашинян.

Ранее Telegram-канал Caliber опубликовал видео, на котором запечатлена перевозка военной техники российских миротворцев с территории Азербайджана. На кадрах можно заметить, что в партию машин вошли БТР-82А. В коротком видео заметно, что военную технику погрузили на специальные железнодорожные платформы. Судя по кадрам, колонна протянулась на несколько километров. Вывод боевых машин производится через станцию Геран. В Россию боевые машины вернутся через погранпункт «Ялама».