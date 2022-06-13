Песков раскрыл неизменный приоритет Путина Песков: развитие РФ и повышение уровня жизни остается главным для Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Развитие России и повышение уровня жизни людей являются неизменными приоритетами для президента Владимира Путина, рассказал ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Главное для нашего президента — это развитие РФ, повышение уровня жизни наших граждан. Это всегда было, есть и остается главным для нашего президента, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, на чем будет сделан основной акцент в речи главы государства на пленарной сессии ПМЭФ.

Песков не стал комментировать, может ли президент анонсировать новые решения в экономике или социальной сфере.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российское руководство стремится в геополитическом плане к восстановлению порядка вещей, существовавшего во времена СССР.

Предположения о стремлении Москвы к восстановлению Советского Союза высказываются в США не в первый раз. Так, в начале декабря 2021 года замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что Путин хочет войти в историю, возродив СССР.