Блинкен: Цель Путина – восстановить Советский Союз

Российское руководство стремится в геополитическом плане к восстановлению порядка вещей, существовавшего во времена СССР. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, это «неприемлемо».

Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза, — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Отвечая на вопрос о предстоящих переговорах с Москвой по гарантиям безопасности, Блинкен отметил, что Вашингтон считает путь дипломатии и диалога наиболее предпочтительным применительно к России. Однако он готов задействовать «решительные меры», если Москва изберёт путь конфронтации.

Предположения о стремлении Москвы к восстановлению Советского Союза высказываются в США не в первый раз. Так, в начале декабря 2021 года замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что Путин хочет войти в историю, возродив СССР.

Её слова прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что такое невозможно, и Нуланд прекрасно это понимает. Сам Путин назвал восстановление СССР бессмысленным и нецелесообразным по ряду причин.