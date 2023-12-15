Песков раскрыл позицию Путина по обмену заключенными с США Песков: Путин за обмен заключенными с США при учете интересов обеих сторон

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин заинтересован в договоренности по обмену заключенными с США, однако она должна учитывать интересы обеих сторон, заявил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что данный вопрос является «очень чувствительным».

Это очень чувствительный вопрос. Чем больше мы пытаемся привлечь к нему внимание, тем сложнее становится прийти к соглашению. <...> Президент Путин всегда заинтересован в договоренности. Но это должна быть договоренность, при которой интересы обеих сторон принимаются во внимание, — сказал Песков.

В ходе прямой линии 14 декабря Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от обмена заключенными с Вашингтоном, однако договоренности должны быть «взаимоприемлемыми» и устраивать обе стороны. Глава российского государства отметил, что контакты по этому поводу идут. По словам Путина, в основе принимаемых решений должны лежать «гуманитарные соображения».

В тот же день стало известно, что Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения. Гражданин США останется под стражей до 30 января 2024 года.

Корреспондент московского бюро американской газеты Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.