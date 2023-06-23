Песков: Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина, принимаются меры

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина», передает РИА Новости. По его словам, в настоящее время «принимаются все необходимые меры». Так представитель российского лидера прокомментировал заявление Минобороны РФ, в котором сообщалось, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «ударе МО РФ по тыловым лагерям «ЧВК „Вагнер“» не соответствуют действительности.

Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются, — сказал Песков.

В оборонном ведомстве РФ до этого назвали происходящее информационной провокацией.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в рамках спецоперации на Украине у России нет никаких других задач, кроме тех, которые уже неоднократно излагались президентом РФ Владимиром Путиным. Россия продолжит последовательно действовать в соответствии с этими установками, указал замглавы МИД.