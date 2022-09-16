Песков: Путин разъяснил проблему зерновой сделки в беседе с замгенсека ООН

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подробно разъяснил заместителю генсека ООН Розмари Дикарло несправедливость распределения зерна в рамках продуктовой сделки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эта проблема остается на повестке дня ООН.

Путин <…> подробно разъяснил то, как реализуется зерновая сделка, а именно то, что лишь мизерная часть того, что вывозится из портов, попала действительно в бедные страны. Это была достаточно подробная беседа отдельная, - сказал Песков.

Ранее президент России заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза должны начать публиковать схемы доставок продовольствия в бедные страны после того, как корабли прибывают в ЕС. Это должно стать доказательством слов лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что большинство поставок зерновых с Украины, обеспеченных при участии ЕС, предназначены для бедных стран.