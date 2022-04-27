«Не планируется»: Песков о переговорах Путина по газу с лидерами стран ЕС Песков заявил, что в планах Путина нет переговоров по газу с лидерами стран — членов ЕС

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В планах президента России Владимира Путина нет переговоров с лидерами европейских стран по газовому вопросу. Речь идёт и о главах тех государств, куда поставки российского топлива уже прекращены, приводит РИА Новости слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Нет, не планируется, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что «Газпром экспорт» направил уведомление «Булгаргазу» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. В российской компании отметили, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. Если произойдёт несанкционированный отбор российского газа из прокачиваемых объёмов в третьи страны, поставки будут сокращены на этот объём.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решение о прекращении поставок топлива в Польшу и Болгарию. Он добавил, что так же следует поступать со всеми недружественными России странами.