Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин посещал зону СВО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Российской газетой». По его словам, глава государства провел там встречу с командующими войск. Ранее днем об этом упоминал депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

На прошлой неделе Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО. Там глава государства провел совещание и отдельные встречи с командующими, а также заслушал доклады о ходе спецоперации на Украине. Путин также заявил о готовности выслушать предложения, касающиеся действий на Украине в ближайшей и среднесрочной перспективе.

18 декабря Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения СВО. Глава ведомства совершил облет районов дислокации войск, а также проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения спецоперации. Помимо этого, он пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач. На пункте управления группировкой министр заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях военных на операционных направлениях.