Путин заслушал предложения по действиям в рамках спецоперации на Украине Путин при визите в объединенный штаб заслушал предложения по действиям в рамках СВО

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на совещании в штабе родов войск, которые задействованы в спецоперации на Украине, заявил о готовности выслушать предложения, касающиеся действий в соседней стране. Речь шла о действиях в ближайшей перспективе, сообщает РИА Новости.

Товарищи офицеры, заслушаем сегодня командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий, — подчеркнул российский президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин 16 декабря знакомился с работой штаба, в котором провел весь день.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не давал поручения главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского в начале СВО. Тем самым он опроверг соответствующую информацию, опубликованную в The Wall Street Journal.