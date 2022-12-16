Песков заявил, что Путин не поручал Кадырову ликвидировать Зеленского

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не давал поручения главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского в начале СВО, заявил в беседе с ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Тем самым он опроверг соответствующую информацию, опубликованную в The Wall Street Journal.

Это полная чушь, — заявил Песков.

Слухи о том, что Кадыров пообещал ликвидировать Зеленского, озвучил весной в эфире украинского радиоканала глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что глава Чечни «брал на себя обязательства», что он или «его группировка устранят» украинского президента. Данилов привел детали исполнения озвученного им плана.

В начале апреля Песков отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью «Украинской правде», что Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.