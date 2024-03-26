Песков ответил, пригласит ли Кремль иностранных лидеров на 9 Мая Песков: Кремль сообщит, если решит пригласить зарубежных лидеров на парад Победы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли российское руководство приглашать зарубежных лидеров на парад Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящий момент пока рано обсуждать эту тему.

Пока преждевременно давать информацию, мы своевременно вам ее предоставим. Пока рано еще, — ответил журналистам представитель Кремля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что в параде Победы 9 мая в Москве будут участвовать свыше девяти тысяч военных. Также, по его словам, в нем будет задействована авиация. В состав пешей колонны включены расчеты участников специальной военной операции на Украине. Парады в этом году пройдут в 28 городах страны.

Ранее сообщалось, что генеральная репетиция парада Победы запланирована на 5 мая. Само событие, посвященное 79-годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на Красной площади. Стартовал прием заявок на аккредитацию журналистов, он продлится до 8 апреля.

До этого стало известно, что коню на горельефе «Парад Победы» в Москве восстановят голову, которую ранее отпилили вандалы. Специалисты вышли на связь с автором монумента и обсудили дальнейшие вопросы по восстановлению. На горельефе изображен маршал Константин Рокоссовский, принимающий участие в Параде Победы в 1945 году.