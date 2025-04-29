Песков ответил на вопрос о награждении военных КНДР в России Песков допустил, что Путин может наградить военных КНДР за помощь под Курском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российский президент Владимир Путин может наградить военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область от Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Вместе с этим он подчеркнул, что такое решение еще не принято.

Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать, — сказал он журналистам.

28 апреля Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

При этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от украинских формирований, скоро установят в Пхеньяне. По его словам, к могилам будут возложены цветы. Ким Чен Ын, отметил, что предстоит принять «важные государственные меры» для «особого уважения» и заботы о семьях бойцов.

В свою очередь Песков подтвердил, что Москва при необходимости поможет КНДР в соответствии с договором, заключенным между двумя странами. Представитель Кремля отметил, что участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно действует соглашение.