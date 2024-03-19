Песков отреагировал на визит Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению Песков: контакты кавказских стран с НАТО — их суверенное право

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Встреча президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Контакты кавказских стран с Североатлантическим альянсом — это их суверенное право, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия наблюдает за этим, но ориентируется на двусторонние отношения.

Эти контакты — суверенное право кавказских государств. Мы внимательно наблюдаем и главным образом намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей стороны, — сказал Песков.

Ранее Столтенберг заявил, что Армения и Азербайджан как никогда близки к заключению мира. Об этом генсек Альянса заявил после личной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Столтенберг добавил, что мирное решение необходимо для Черноморского региона и для трансатлантической безопасности в целом. Политик прибыл в столицу Азербайджана 17 марта.

18 марта на брифинге в Тбилиси Столтенберг сообщил, что НАТО призывает Россию пересмотреть решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Он также назвал «совершенно незаконным» голосование на выборах президента России на этих территориях и в новых регионах страны.