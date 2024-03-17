Столтенберг: между Баку и Ереваном есть шанс достичь прочного мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Армения и Азербайджан как никогда близки к заключению мира, передает «Sputnik Армения». Об этом генсек альянса заявил после личной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Между Арменией и Азербайджаном спустя много лет есть шанс достичь стабильного и прочного мира. Я ценю идею президента Азербайджана о том, что «обе стороны ближе к заключению мира, чем когда-либо». Я призываю Азербайджан к достижению устойчивого мира с Арменией. Мир на Южном Кавказе важен для жителей региона, для Черноморского региона и для трансатлантической безопасности в целом, — сказал Столтенберг.

Столтенберг прибыл в столицу Азербайджана 17 марта. 18 марта должна пройти встреча генсека НАТО с министрами иностранных дел и обороны Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Закиром Гасановым. В следующие два дня у него запланированы визиты в Тбилиси и Ереван.

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что Баку и Ереван в скором времени подпишут мирный договор. Он также назвал Азербайджан одной из самых процветающих экономик на постсоветском пространстве и выразил надежду на плодотворное сотрудничество государства с Россией.