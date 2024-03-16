Слуцкий уверен в скором подписании мирного договора между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Руководитель ЛДПР и кандидат на президентских выборах Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что Баку и Ереван в скором времени подпишут мирный договор, передает корреспондент NEWS.ru. Он также назвал Азербайджан одной из самых процветающих экономик на постсоветском пространстве и выразил надежду на плодотворное сотрудничество государства с Россией.

Скоро, уверен, будет подписан мирный договор. Хочу выразить уверенность, что многие инфраструктурно значимые экономические проекты, особенно после недавнего визита в Баку нашего председателя правительства Михаила Мишустина, будут также форсированно развиваться, реализовываться, — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку близки к соглашению по поводу признания границ 1991 года в качестве основания для делимитации и взаимного признания территориальной целостности. По его словам, позиции двух стран сейчас ближе, чем даже месяц назад.

До этого глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов отмечал, что после восстановления Азербайджаном территориальной целостности у Баку и Еревана появился исторический шанс для достижения мира в регионе. Он призвал международное сообщество сподвигнуть Армению к миру. Кроме того, глава ведомства призвал Ереван воздержаться от «реваншистских намерений».