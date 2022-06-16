Песков объяснил снижение поставок газа в Европу Песков: поставки газа в Европу сократились из-за проблем с турбинами Siemens для «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Сокращение транспортировки российского газа в некоторые европейские страны связано с проблемами при возвращении с ремонта турбин Siemens для газопровода «Северный поток». Они возникли из-за антироссийских санкций, в этой ситуации нет ничего преднамеренного, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Это надо спрашивать у «Газпрома». Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали, то есть опять же это такие последствия санкций, там ничего нет преднамеренного, — сказал представитель Кремля.

Ранее представители «Газпрома» сообщили об ограничении поставок голубого топлива по «Северному потоку», так как не получили необходимые газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

Ранее стало известно, что Германия вступила в переговорный процесс с властями Канады по вопросу поставок газовых турбин Siemens, необходимых для подачи топлива по «Северному потоку». Компания не может вернуть агрегаты после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявил, что из-за проблем с починкой газовых турбин может прекратиться работа «Северного потока». По его словам, это будет иметь катастрофические последствия для Германии.