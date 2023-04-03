Песков обвинил Киев в убийстве военкора Татарского

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Владлен Татарский

Взрыв в петербургском кафе, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), был террористическим актом, заявил пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, за терактом могут стоять киевский режим и украинские спецслужбы.

Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта — естественно, это является терактом, — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отметил «энергичность» следственных мероприятий и призвал дождаться заявлений специальных служб. По его словам, президент России Владимир Путин был сразу проинформирован о произошедшем. Песков пожелал выздоровления всем пострадавшим и выразил соболезнования близким погибшего военкора.

Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина. Режим, который стоит за убийствами людей начиная с 2014 года. Именно поэтому проводится СВО, — заявил Песков.

Взрыв в петербургском кафе, где проводил творческую встречу военкор Владлен Татарский, произошел вечером 2 апреля. Журналист погиб на месте, еще около 30 человек получили ранения. По подозрению в убийстве задержана петербурженка Дарья Трепова. Именно она, по версии следствия, принесла в кафе статуэтку, начиненную тротилом, и вручила ее Татарскому.