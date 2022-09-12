Песков не знает, оставит ли Путин запись в книге памяти Елизаветы II

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах главы государства Владимира Путина или других представителей Кремля оставить запись в книге соболезнований, открытой британским посольством в связи со смертью королевы Елизаветы II. По его словам, которые приводит РИА Новости, президент уже направил соболезнования королевской семье.

Мне неизвестно о таких планах. Соболезнования уже направлены, — сказал Песков.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в Балморале в окружении своей семьи. Ее тело забальзамируют в Лондоне и выставят для прощания в одном из королевских замков, а затем — в парламенте. После тело выставят в Вестминстерском аббатстве и похоронят на территории Виндзорского замка в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI. Похороны пройдут 19 сентября.

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы и назвал ее смерть «тяжелой, невосполнимой утратой». Российский лидер отметил, что Елизавета II пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене.