Песков назвал последовательным решение о признании независимости Палестины

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Россия является правопреемницей СССР, который признал Палестину независимым государством, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобное решение является последовательным. Таким образом он отреагировал на заявление трех европейских стран об официальном признании палестинской государственности.

Это абсолютно укладывается в соответствующие резолюцию Совета безопасности ООН и подход на основе двухгосударственного урегулирования, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

22 мая Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину государством. Глава ирландского правительства Саймон Харрис выразил надежду, что в ближайшее время другие государства последуют их примеру. В свою очередь норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре подчеркнул, что Осло будет рассматривать Палестину как независимое суверенное государство со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением двух стран признать Палестину. Министр уточнил, что страны ждут последствия.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.