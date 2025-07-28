Песков назвал главное условие для встречи Путина и Трампа Песков: перед встречей Путина и Трампа должна быть проделана черновая работа

Кремль настаивает, что перед встречей российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа должна быть проделана черновая работа, которой они не должны заниматься, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, встреча глав государств должна стать итогом подготовительной работы по вопросам украинского урегулирования.

Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу — сложную, черновую — президентам абсолютно нелогично, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Как уточнялось, третий раунд прямых российско-украинских переговоров закончился договоренностью провести обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Встреча в расширенном составе началась позже, чем планировалось. Песков счел процесс «очень сложным разговором».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп начинает терять терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что глава Белого дома все меньше рассчитывает на инициативы со стороны Москвы и призывает к активным действиям.