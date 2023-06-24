Песков: Краснов доложил Путину об уголовном деле в отношении Пригожина

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, Краснов также сообщил о законности юридических действий. Решение о возбуждении уголовного дела было принято после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина.

Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа, — сказал Песков.

Он добавил, что генпрокурор проинформировал главу государства о законности возбуждения такого уголовного дела.

Ранее в Федеральной Службе Безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.