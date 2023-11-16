Патрушев заявил об усилении ПВО в центральной части России из-за угроз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регионы Центрального федерального округа усилили систему противовоздушной обороны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, дополнительные меры приняты на фоне угроз. Задачи по защите критически важных объектов были поставлены в прошлом году.

Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона, — сказал Патрушев.

Также, по его словам, организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Вместе с этим приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении средствами ПВО двух украинских беспилотников над Брянской областью. Еще три дрона были перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

До этого системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Орловской и также над Брянской областями. Командование ВСУ планировало использовать БПЛА для нанесения ударов по российским объектам.

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