Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

Фото: МО РФ

Ночью 16 ноября средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что еще три БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

Ночью 16 ноября т.г. пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — отметили представители ведомства.

Ранее системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно уничтожили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Орловской, а также над Брянской областями. Командование ВСУ планировало использовать беспилотники для нанесения ударов по российским объектам, отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, в минувшую субботу, 11 ноября, российские ПВО отразили атаку четырех украинских беспилотников в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, инциденты обошлись без разрушений и пострадавших. В тот же день об атаке сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, который уточнил, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник самолетного типа над регионом. Анохин подчеркнул, что никто не пострадал.