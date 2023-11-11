В Смоленской области раскрыли детали падения беспилотника В Смоленской области после падения беспилотника никто не пострадал

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник самолетного типа в Смоленской области в ночь на 11 ноября, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Он заверил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет, — написал он.

Анохин добавил, что на месте падения дрона задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности. Ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства российской противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Московской и Смоленской областей. По данным ведомства, попытка атаки была предпринята в районе 23:00 10 ноября.

Ранее сообщалось, что были перехвачены два БПЛА над Крымом. При этом один из беспилотников взорвался в воздухе, его обломки позднее обнаружили в поле в 400 метрах от объекта. Второй дрон сдетонировал на территории нефтебазы и при падении повредил металлическую конструкцию здания одной из местных электроподстанций.

Также Минобороны России сообщило, что минувшей ночью украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников территории Крыма и Тульской области. Российские войска перехватили и уничтожили три дрона ВСУ.