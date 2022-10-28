Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев принес извинения за слова своего помощника Алексея Павлова о любавичских хасидах как секте, пишут «Аргументы и факты». Он направил в редакцию издания письмо, согласно которому взгляды Павлова на хасидов не отражают взглядов Российской Федерации в целом и Совета безопасности России в частности. Кроме того, он добавил, что с Павловым «проведена работа».

В опубликованной в еженедельнике «Аргументы и факты» статье помощника секретаря Совета безопасности РФ <...> Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания, — сказано в письме.

Ранее помощник Николая Патрушева опубликовал в «Аргументах и фактах» статью, в которой охарактеризовал движение «Хабад-Любавич» как «секту» и добавил, что главный принцип его сторонников — превосходство «над всеми нациями и народами». В числе последователей движения Павлов называет бизнесменов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского, а также «ряд других украинских олигархов». Главный раввин России Берл Лазар указал, что слова члена Совбеза оскорбляют миллионы евреев, в том числе проживающих в России.

Он также назвал любавичских хасидов легитимной школой иудаизма, и добавил, что к ХАБАД принадлежат 90% раввинов, которые работают на территории РФ, а их идеология подразумевает проявление уважения ко всем религиям.