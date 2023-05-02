Патрушев: фонды США создают «руководства по расколу России»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Николай Патрушев

Ряд американских и европейских институтов создают лженаучные теории о расколе России, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, фонды США пишут специальные работы для поддержания нестабильной обстановки внутри РФ и внушения чувства неполноценности россиянам.

Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и Минобороны США, под названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России», — заявил Патрушев.

По его словам, Вашингтон таким образом рассчитывает посеять хаос и нестабильность в России и приграничных странах, а также разжечь сепаратистские настроения внутри страны. Кроме этого, Запад хочет разрушить традиционные российские ценности и изо всех сил пытается навязать гражданам «чуждые нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма», утверждает Патрушев.

При этом он убежден, что «западная пропагандистская машина не срабатывает» при столкновении с Россией.

Традиционные духовно-нравственные ценности необходимо всемерно поддерживать и укреплять, не забывая при этом развенчивать русофобские лженаучные теории, которые становятся почвой для агрессивных антироссийских действий, — подчеркнул Патрушев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если странам Запада удастся развалить Россию, русский народ в привычном его понимании может не сохраниться. По его словам, вместо этого могут появиться московиты, уральцы и другие народности. Глава государства убежден, что Запад жаждет ликвидировать РФ, а потом принять под свой контроль каждый отдельный регион. Российский лидер утверждает, что эти планы уже давно были изложены на бумаге, но Москва старалась не говорить об этом «из партнерских соображений».