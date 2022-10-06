Памфилова отреагировала на включение в санкционный список ЕС Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Новые санкции Евросоюза — это «ничтожный повод от ничтожных политиков», заявила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова после того, как стало известно, что она попала под рестрикции. Глава ЦИК добавила, что cанкции для нее не имеют никакого значения.

Для меня это не имеет абсолютно никакого значения, поскольку это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков, — сказала Памфилова.

Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России. В него вошли 30 физических и 7 юридических лиц, включая философа Александра Дугина, главу ЦИК Эллу Памфилову и АО «Гознак» — российского производителя банкнот, монет, паспортов и почтовых марок.

Кроме того, под рестрикции попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В числе предприятий, против которых вводятся ограничения — корпорация «Иркут», ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» и МКБ «Факел». Ограничения вступают в силу с 7 октября.

В Евросоюзе заявили, что санкции были введены против «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».