Евросоюз ввел санкции против Памфиловой, Дугина и «Гознака» ЕС ввел санкции против семи юридических и 30 физлиц, включая Памфилову, Дугина и ряд артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Александр Дугин

Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте официального журнала ЕС. В черный список вошли 30 физических и семь юридических лиц, включая философа Александра Дугина, главу ЦИК Эллу Памфилову, АО «Гознак» и другие организации.

Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что 30 лиц и семь организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть внесены в перечень лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, — говорится в сообщении.

Кроме того, под санкции попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В числе предприятий, против которых вводятся ограничения, — корпорация «Иркут», ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» и МКБ «Факел». Ограничения вступают в силу с 7 октября.

В свою очередь Памфилова заявила, что новые санкции ЕС — это «ничтожный повод от ничтожных политиков». Она добавила, что рестрикции для нее не имеют никакого значения.

30 сентября США ввели новый пакет санкций в отношении РФ. В него вошли десятки физических и юридических лиц, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину, законодателей и представителей ВПК.