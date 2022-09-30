США ввели новый пакет санкций против России

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США ввели новый пакет санкций в отношении России, сообщает американский Минфин. Отмечается, что в него вошли десятки физических и юридических лиц, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину, законодателей и представителей ВПК.

В общий санкционный список, датированный сегодняшним числом, добавлены АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия и связанные с ними лица.

Кроме того, под новые санкции попали вице-премьер России Александр Новак и члены Совета Федерации. Также под новые санкции подпали члены семей министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Накануне стало известно, что ЕС планирует запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах в ответ на референдумы о вхождении в состав России на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Рестрикция может войти в восьмой пакет санкций против РФ, уже подготовленный представителями ЕС.

Также стало известно, что Евросоюз намерен запретить импорт ряда видов стальной продукции, оставив при этом возможность закупки российских алмазов, и ввести ряд экспортных ограничений. Помимо запрета на отправку в Россию электронных и авиационных компонентов и чипов, предполагается запретить некоторые позиции, касающиеся сферы услуг. В частности, россиянам могут прекратить предоставлять архитектурные и инженерные услуги, консультации в области юриспруденции и IT.