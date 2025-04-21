«Отличался удивительной скромностью»: Слуцкий рассказал о папе Франциске Депутат Слуцкий: папа римский Франциск отличался удивительной скромностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Папа римский Франциск отличался удивительной скромностью и мудростью, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, понтифик оставался миротворцем и был едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о его первопричинах.

Вся жизнь папы римского была посвящена служению вере и милосердию. Сам Франциск отличался удивительной скромностью и мудростью. Все его мольбы были о несчастных и обездоленных, мире и справедливости. Франциск возглавил Святой престол во времена пандемии и военных обострений в различных точках христианского мира. При этом он сам оставался миротворцем и был едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о первопричинах и всегда призывал к его разрешению переговорным путем, — пояснил Слуцкий.

Депутат также подчеркнул, что понтифик предлагал себя в качестве посредника и был готов лично участвовать в переговорном процессе между Москвой и Киевом. Как отметил парламентарий, при Франциске состоялась историческая встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, что стало значимым шагом к сближению церквей.

Понтифик даже заявлял, что готов быть посредником в урегулировании украинского конфликта и ехать для этого и в Москву, и в Киев. Папа Франциск прилагал большие усилия к мирному развитию диалога на планете. При его правлении произошла историческая встреча с Патриархом РПЦ Кириллом, ставшая важным шагом на пути сближения христианских церквей. Будем помнить его, разделяя скорбь потери с католиками всего мира. Самые искренние соболезнования, — резюмировал Слуцкий.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что папа Франциск действовал на своем посту до последней секунды и умер достойно. По его словам, во время последнего появления понтифика перед публикой было видно, что он тяжело болен. Также парламентарий заметил, что папа римский часто призывал к миру, но в основном безрезультатно.