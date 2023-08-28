Останина назвала неэффективным законопроект об увеличении маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение размера материнского капитала не окажет желаемого эффекта, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат убеждена, что улучшить демографию помогут комплексные, а не отдельные меры поддержки, такие как маткапитал. По ее словам, данная мера не оказалась эффективной даже для рождения первого ребенка.

Я не хотела бы получить упрек от будущих родителей, но я отдаю себе отчет, что данная мера будет работать, лишь когда мы соединим ее с другими мерами поддержки. Например, использовать маткапитал на ремонт жилья, которое молодая семья получит как социальное, — предложила Останина.

Глава комитета ГД по вопросам семьи считает, что размер маткапитала нужно увеличивать с каждым последующим ребенком, чтобы мера стала стимулирующей.

То есть не заканчивать на выплатах после третьего ребенка, а также выплачивать и на четвертого, и на пятого. При этом мы предложили, чтобы с каждым разом маткапитал увеличивался на 25%, — сказала она.

Останина также раскритиковала предложение министра здравоохранения Михаила Мурашко о запрете абортов. Этим нельзя решить проблему с демографией, подчеркнула депутат.

После данной инициативы ситуация тоже не улучшится, пробовали уже выплачивать маткапитал на первого ребенка. Стимуляторами послужат рабочее место с достойной зарплатой, социальное жилье, а маткапитал — в качестве дополнительной меры, — тогда это даст эффект, — заключила Останина.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в ГД проект о повышении маткапитала на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до 1 млн. Авторы инициативы полагают, что дополнительная помощь семьям положительно повлияет на демографическую ситуацию. Размер маткапитала предложили повысить с 1 февраля 2024 года.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной. Глава государства указал, что необходимы дополнительные меры в сфере демографии.