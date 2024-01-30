«Охота на ведьм»: Песков о «шпионаже» депутата из Латвии в пользу России Песков назвал охотой на ведьм обвинения против депутата из Латвии в шпионаже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Обвинения против евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с Россией является охотой на ведьм, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуация похожа на эпоху маккартизма в США, передает ТАСС.

Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США — тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам. Вот это то же самое. Мы это осуждаем решительно. Конечно же, это никоим образом не соответствует никаким так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе, — подчеркнул Песков.

В 1950 году сенатор от Республиканской партии Джозеф Маккарти выступил с речью о проникновении коммунистов в госструктуры США. После этого против государственных служащих и деятелей культуры стали выдвигать необоснованные обвинения в деятельности, направленной против США. Позднее этот период неоднократно критиковался как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

Ранее в Латвии началось масштабное расследование в отношении депутата Татьяны Жданок, обвиняемой в многолетней шпионской работе в пользу России. Журналисты Politico напомнили, что парламентарий выступала против резолюции, осуждающей проведение российской спецоперации на Украине. Обвинения председатель Европарламента Роберта Метсола приняла всерьез, после чего началась проверка.