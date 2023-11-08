«Обескровит старушку»: Медведев о будущем ЕС в случае принятия Украины Медведев: Украина «обескровит» Европу в случае принятия в ЕС

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Дмитрий Медведев

Принятие Украины и Молдавии в состав Евросоюза обернется для Европы неприятными последствиями, написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в этом случае ЕС будет полностью «обескровлен и обезжирен».

Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями, — заявил Медведев.

Политик добавил, что Киев и Кишинев на десятилетия перейдут на «прямое кормление» ведущих европейских государств, в числе которых Германия и Франция. Болгарии и прибалтийским странам придется «затянуть потуже пояса», считает Медведев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Украину для обсуждения с властями пути вступления страны в Евросоюз. Кроме того, по ее словам, был затронут вопрос предоставления финансовой помощи для восстановления Украины.

Вместе с тем украинский глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что с 2014 года Киев выполнил на 79% пункты соглашения об ассоциации, необходимого для членства в Евросоюзе. Он отметил, что это хороший показатель.

Кулеба добавил, что страны, которые предложат Киеву начать мирные переговоры с Москвой, ждет «неприятный разговор». По словам министра, пока такие «раздражители» на горизонте не появлялись.