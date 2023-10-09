В Киеве рассказали о прогрессе в вопросе членства Украины в ЕС Кулеба: Украина выполнила 79% требований для членства в Евросоюзе

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выполнил 79% требований для членства в Евросоюзе. Он отметил в интервью украинской версии журнала Forbes, что это хороший показатель.

Украина выполнила 79% Соглашения об Ассоциации за все эти годы с 2014 года. Почти по всем семи рекомендациям Еврокомиссии уже сделаны необходимые шаги, — сказал Кулеба.

Он также отметил, что страны, которые предлагают Киеву начать мирные переговоры с Москвой, ждет «неприятный разговор». По словам министра, пока такие «раздражители» на горизонте не появлялись.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Украина может стать членом Евросоюза через пять — семь лет. По его словам, Киев в ЕС сейчас никто принимать не будет, поскольку страна находится в состоянии вооруженного конфликта и с экономикой дела обстоят не лучше.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной по вступлению в сообщество. В ЕС хотят объявить об этом к декабрю. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит проделать сложный путь для вступления в Евросоюз.