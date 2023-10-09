«Даже не думайте»: Украина пригрозила странам, предлагающим переговоры с РФ Кулеба посоветовал не предлагать Украине переговоры с Россией

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Дмитрий Кулеба

Страны, предлагающие Киеву начать мирные переговоры с Москвой, ждет «неприятный разговор», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes. По его словам, пока что такие «раздражители» на горизонте не появлялись.

На горизонте еще не появились раздражители, чтобы мой мозг переключился на эту тему (тему переговоров Украины с РФ. — NEWS.ru) <...>. Мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки, — даже не думайте об этом. Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор, — заявил Кулеба.

Киев не начнет переговоры с Россией, пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке страны или на острове Тузла, заявил министр.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что переговоры Украины и России возможны при соблюдении шести условий. Так, он предложил Киеву капитулировать, а президенту Владимиру Зеленскому — приехать в Москву. Кроме того, военкор заявил, что должны быть амнистированы все участвующие в боевых действиях против Киева украинцы и проведены всеобщие выборы. Также Украина должна признать новые регионы РФ, Харьковскую и Одесскую области как часть России.