«Нравится убивать»: в Госдуме ответили Буданову на угрозу операции в Крыму Журавлев призвал не игнорировать угрозы Буданова об операции в Крыму

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Должность главы ГУР, которую занимает Кирилл Буданов, заключается в «надувании щек» и обещаниях убить «всех россиян», заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако, отметил он, угрозы главы украинской разведки об операции в Крыму нельзя игнорировать, так как ведомством управляют спецслужбы США, а самому Буданову «просто нравится убивать».

Помнится, когда-то тот же Буданов клялся, что в 2023 году украинские войска уже будут в Крыму. Для него это навязчивая идея, от которой нельзя отказаться в том числе и потому, что сама суть должности заключается в надувании щек, из-за которых даже среди подчиненных Буданов получил прозвище Мамин Пирожок, и обещаниях убить всех россиян, — заявил Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что украинская разведка способна на многое. По его словам, и без анонсов понятно, что Киев готовит больше терактов, чтобы ударить по российскому населению. В то же время Буданова не волнует возможное число жертв среди собственных солдат и офицеров, добавил Журавлев.

Недаром недавно еще один киевский нацист, [Дмитрий] Корчинский (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — NEWS.ru), признался, что Маминому Пирожку просто нравится убивать. Не новость и то, что Украина — государство-террорист, ни на что более не способное, — сказал депутат.

Он заявил, что угрозы необходимо фиксировать, чтобы все причастные понесли неотвратимое наказание. При этом, заверил Журавлев, российская контрразведка делает все необходимое, чтобы обеспечить спокойную жизнь своим гражданам.

Ранее Буданов заявил, что действия украинской стороны в Черном море были подготовкой к чему-то более масштабному. По его словам, Киев готовит серьезную военную операцию в Крыму.