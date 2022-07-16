Новый вице-премьер и запрет «Авито»: какие законопроекты приняли депутаты На внеочередном заседании Госдумы рассмотрели 19 законопроектов, некоторые из них вызвали споры в парламенте

Фото: duma.gov.ru

Денис Мантуров

15 июля прошло внеочередное пленарное заседание Госдумы. От него ожидали резонансных решений, хотя сами депутаты сразу говорили, что ничего экстраординарного на мероприятии не планируется. Спикер нижней палаты уже заявил, что депутаты могут собраться еще на одно внеочередное заседание. NEWS.ru рассказывает, ради каких решений депутатам пришлось снова выйти на работу.

Новый вице-премьер

Кадровые перестановки — наиболее обсуждаемое в СМИ событие из повестки Госдумы. Еще 12 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова заместителем председателя правительства. Для этого количество зампредов кабмина было увеличено с 10 до 11.

По закону, решение главы государства должны утвердить депутаты. Они сделали это 15 июля — против не проголосовал ни один парламентарий. Сразу после этого Путин уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, на его место назначил вице-премьера Юрия Борисова, а лишнюю должность зампреда правительства упразднил. Таким образом число вице-премьеров оказалось увеличенным всего на три дня, теперь их снова 10.

Мантуров сразу после одобрения депутатами выступил перед ними. Он заявил о необходимости перейти от «абсолютно рыночной» промышленной политики к политике обеспечения «промышленного суверенитета», а также пообещал ускорить замену иностранной техники и перейти на отечественное оборудование для газификации страны. Отдельно он сделал заявление о вооружении.

Основное внимание мы уделяем масштабированию производства высокоточных и других новейших вооружений и технике, в том числе беспилотной авиации, — сказал чиновник.

Мантуров с 2012 года занимал пост министра промышленности и торговли, а также был председателем наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». С 2015 по 2019 год он возглавлял совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Сотрудники ФСБ — ветераны

Сразу во втором и третьем чтении депутаты приняли законопроект, который наделяет статусом ветерана боевых действий сотрудников ФСБ, которые служат на границе с Украиной. Предполагается, что статус получат силовики, «отражающие вооруженное вторжение» на российскую территорию и работающие «в ходе вооруженной провокации на государственной границе».

Сейчас статус ветерана боевых действий могут получить бывшие военные и силовики СССР и РФ, участвовавшие в боевых действиях или занимавшиеся разминированием территории с 1945 по 1951 года, а также гражданские лица, которые были задействованы в военных действиях. Для них предусмотрен ряд льгот: сокращение налогов и счетов на ЖКХ, выплаты на жилье, отпуска и надбавки, а также различные льготы от региональных властей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преступникам смягчат наказание

В первом чтении депутаты приняли два законопроекта, которые предполагают смягчение наказания для осужденных. Предполагается, что многие заключенные смогут перейти из колонии в колонию-поселение после отбытия половины срока, а не двух третей, как сейчас. Среди них в том числе люди, совершившие особо тяжкие преступления. В то же время обвиненных в госизмене, терроризме или торговле наркотиками смягчение не коснется.

Законопроект вызвал споры среди депутатов. Например, справедливоросс Михаил Делягин предложил отказаться от либерализации для коррупционеров. Коммунистка Нина Останина, напротив, заметила, что под закон попадают те, кто совершил преступления против женщин и детей.

Забываются жертвы преступления, ведь женщины и дети нуждаются в особой защите со стороны государства, — сказала она.

Законопроект был принят в первом чтении. Для смены колонии на колонию-поселение заключенным сейчас требуется заручиться соответствующим решением суда, это требование в законопроекте остается неизменным.

Запрет досок объявлений

Также в первом чтении депутаты приняли законопроект «О рекламе». Документ предполагает создание в стране единого оператора цифровых рекламных конструкций. Авторы настаивают, что это поможет бороться с ложной информацией в объявлениях в интернете — на заседании в пример приводились публикации в соцсетях.

Он вызвал неоднозначную реакцию в профессиональной среде. Так, в «Авито» раскритиковали инициативу и предупредили, что ее принятие может «в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли».

Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России, — заявили в компании.

На заседании некоторые депутаты тоже раскритиковали документ. Коммунист Сергей Обухов прямо попросил у автора, единоросса Артема Кирьянова опровергнуть предположение, что законопроект лоббирует интересы определенных компаний.

Как вы и просите, опровергаю эти измышления и наветы. Намерения мои чисты и прозрачны, спасибо за вопрос, — сказал он.

Фото: duma.gov.ru

Прочие вопросы

В третьем чтении депутаты приняли еще несколько законопроектов. Один из них разрешает наследникам оспаривать в суде отцовство — сейчас это может сделать только отец или мать наследника. Также депутаты приняли документ, разрешающий тратить материнский капитал на частные детские сады.

Кроме того, было принято несколько законопроектов о финансах и несколько технических проектов, меняющих формулировки в документах. Еще один законопроект, принятый в первом чтении, касается целевых направлений в вузы. Депутаты предлагают использовать для целевого приема систему онлайн-поступления, действующую сейчас, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса.

Документы, которые сразу дошли до третьего чтения и были приняты, вступят в силу после их принятия Советом Федерации и подписания президентом. Законопроекты, которые депутаты успели принять только в первом чтении, планируется доработать: они должны пройти второе и третье чтение, прежде чем попадут в Совфед.

Председатель Госдумы уже заявил, что депутаты снова могут собраться на заседание, несмотря на думские каникулы. Однако даже на этом заседании некоторые политики высказали неудовлетворение необходимостью посещать внеплановую сессию. Коммунист Николай Коломейцев сказал, что многие депутаты в личной беседе были опечалены прерыванием отпуска.