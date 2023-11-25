Дорожная карта по участию РФ в строительстве газового хаба на территории Турции находится на стадии согласования, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». Зампред правительства выразил уверенность, что конкретные договоренности о реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время.
Сейчас на согласовании находится дорожная карта. Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с наработками в этой области «Газпрома», — рассказал Новак.
Президент РФ Владимир Путин озвучил идею создания газового хаба в Турции для перенаправления транзита российского газа в октябре 2022 года. Глава государства назвал это вполне реалистичным проектом и предположил, что Москва и Анкара могут довольно быстро реализовать его.
В сентябре агентство Reuters сообщило, что Россия и Турция приостановили работу по созданию газового хаба. По информации источников агентства, причиной стали разногласия, возникшие между сторонами в борьбе за право управления объектом.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что компания установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Заявка Пекина на прокачку по газопроводу «Сила Сибири» превысила контрактные обязательства 23 ноября.