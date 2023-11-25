Россия побила рекорд суточных поставок газа в Китай

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Заявка Китая на прокачку газа по российскому магистральному газопроводу «Сила Сибири» 23 ноября превысила суточные контрактные обязательства, сообщает пресс-служба «Газпрома». Таким образом российские поставщики отправили в Китай все запрошенные объемы и установили новый исторический рекорд, пояснили в компании. «Газпром» напомнил, что прокачка энергоресурса осуществляется в рамках двустороннего долгосрочного соглашения купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC.

23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, — говорится в сообщении.

Согласно статистическим данным, в 2022 году Россия поставила Китаю 15,5 млрд кубометров газа через газопровод «Сила Сибири». В 2023 году через этот газопровод планируется поставить 22 млрд кубометров, а к 2025 году «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность с объемом поставок в 38 млрд кубометров.

В октябре глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о планах России поставить в Китай свыше 30 млрд кубометров газа до конца текущего года, что станет новым историческим рекордом. Сейчас Пекин и Москва обсуждают новые способы транспортировки этого природного ресурса. Один из маршрутов, предположительно, будет проходить через территорию Монголии.