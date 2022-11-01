Путин назвал реалистичным проект турецкого газового хаба Путин заявил об отсутствии сомнений в быстрой реализации проекта турецкого газового хаба

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Президент России Владимир Путин заявил, что турецкий газовый хаб является реалистичным проектом. Его получится реализовать достаточно быстро, отметил глава государства после трехсторонних переговоров в Сочи с участием лидеров Армении и Азербайджана, сообщает РИА Новости.

Это (газовый хаб в Турции — NEWS.ru) вполне реалистичный проект и мы довольно быстро сможем сделать, — подчеркнул Путин.

Также российский лидер указал на отсутствие всяких сомнений в том, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены. По его мнению, желающих даже в Европе найдется немало.

И, в конце концов, мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира, — добавил Путин.

Он уточнил, что в Москве посмотрят на события, которые произойдут предстоящей зимой и следующей.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу. Турецкий лидер и Владимир Путин ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.